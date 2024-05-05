Внезапно отказали удерживающие устройства: дети едва не вылетели с аттракциона в Ейске

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования детей в Ейске. Трое несовершеннолетних получили ушибы на одном из аттракционов, передает Telegram-канал 112.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в парке Поддубного. У аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. По этой причине трое детей подлетели со своих мест и получили ушибы.

Пострадавших чуть позже осмотрели медики, чтобы исключить возможность более серьезных травм. По данным СМИ, их здоровью ничего не угрожает.

О случившемся стало известно стражам порядка. В настоящий момент по факту инцидента в парке Ейска проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей во время массового мероприятия. Машина совершила наезд на несовершеннолетних в Сузакском районе Киргизии.