passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 05 мая 2024, 19:13
1 мин.

Внезапно отказали удерживающие устройства: дети едва не вылетели с аттракциона в Ейске

В Ейске трое детей получили ушибы из-за неисправного аттракциона в парке.
Внезапно отказали удерживающие устройства: дети едва не вылетели с аттракциона в Ейске

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования детей в Ейске. Трое несовершеннолетних получили ушибы на одном из аттракционов, передает Telegram-канал 112.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в парке Поддубного. У аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. По этой причине трое детей подлетели со своих мест и получили ушибы.

Пострадавших чуть позже осмотрели медики, чтобы исключить возможность более серьезных травм. По данным СМИ, их здоровью ничего не угрожает.

О случившемся стало известно стражам порядка. В настоящий момент по факту инцидента в парке Ейска проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей во время массового мероприятия. Машина совершила наезд на несовершеннолетних в Сузакском районе Киргизии.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Артем Хохлов
Теги:
травмы
дети
развлечения