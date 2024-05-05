Девочки очень испугались: пьяная пассажирка автобуса разбила бабушке нос и взяла детей в заложники

Скандальный инцидент с участием представителей разных поколений произошел в маршрутке на территории ярославского Брагино. Пьяная женщина крайне настойчиво предлагала двум несовершеннолетним пассажиркам проводить их до дома. Она настолько громко и агрессивного себя вела, что в какой-то момент сломала незнакомой бабушке нос, передает Progorod76.ru.

Неприятная история приключилась накануне, 4 мая. Некая женщина, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пристала к двум девочкам в маршрутке. Она настаивала на том, чтобы проводить их до дома. При этом незнакомка орала на весь автобус и махала кулаками.

В результате таких активных действий пострадала пенсионерка. Ей агрессивная пассажирка сломала нос. Однако детей рассвирепевшей хулиганке не отдали — другие женщины вышли с испуганными девочками на остановке и дождались вместе с ним родителей. В полицию по факту случившегося пока никто не обращался.

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