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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 05 мая 2024, 16:15
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Девочки очень испугались: пьяная пассажирка автобуса разбила бабушке нос и взяла детей в заложники

В Брагино пьяная пассажирка автобуса разбила бабушке нос и хотела похитить детей.
Девочки очень испугались: пьяная пассажирка автобуса разбила бабушке нос и взяла детей в заложники

© Freepik

Скандальный инцидент с участием представителей разных поколений произошел в маршрутке на территории ярославского Брагино. Пьяная женщина крайне настойчиво предлагала двум несовершеннолетним пассажиркам проводить их до дома. Она настолько громко и агрессивного себя вела, что в какой-то момент сломала незнакомой бабушке нос, передает Progorod76.ru.

Неприятная история приключилась накануне, 4 мая. Некая женщина, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пристала к двум девочкам в маршрутке. Она настаивала на том, чтобы проводить их до дома. При этом незнакомка орала на весь автобус и махала кулаками.

В результате таких активных действий пострадала пенсионерка. Ей агрессивная пассажирка сломала нос. Однако детей рассвирепевшей хулиганке не отдали — другие женщины вышли с испуганными девочками на остановке и дождались вместе с ним родителей. В полицию по факту случившегося пока никто не обращался.

Ранее в Москве группа мужчин похитила инвалида по слуху и жестоко избила его. Обидчики предъявили ему обвинение в похабной переписке с их родственницей.

Источник фото:Freepik
Источник:Progorod76.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
хулиганство
женщина
дети
избиение