Таскал за волосы и выполнял удушающие приемы: школьник избил третьеклассницу до сотрясения мозга

Ученица третьего класса в Нижнекамске получила сотрясение мозга в результате избиения. На девочку с кулаками набросился пятиклассник. При этом за происходящим наблюдал педагог, который не посчитал нужным вмешаться, передает Telegram-канал Readovka.

Избиение третьеклассницы попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как мальчик жестоким образом наносит девочке сильные удары по голове. Кроме того, хулиган таскал жертву за волосы и душил.

После нападения несовершеннолетняя попала в больницу. Врачи зафиксировали у юной пациентки сотрясение мозга. Родители пострадавшей третьеклассницы уже обратились за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка проверяют семью агрессивного ребенка, а также учителя, который наблюдал за избиением и не вмешался в него.

Ранее мать избитого ученика московской коррекционной школы рассказала, что учителя не выходят на связь. Они не интересуются здоровьем пострадавшего ребенка.