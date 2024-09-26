В Люберцах врачи перепутали новорожденных и нанесли ожоги здоровому ребенку

В Люберцах врачи роддома перепутали новорожденных и навредили здоровому ребенку. Ему нанесли мазь, после которой у него появились химические ожоги на теле. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По словам бабушки пострадавшего младенца, медики взяли в палате малыша, которому не требовалась помощь, и нанесли ему на кожу какое-то лекарство. На тот момент в комнате находилась только одна из двух матерей, и то она лежала под капельницей. Мазь же предназначалась другому ребенку – у него были сыпь и красные пятна.

Когда мамы поняли, что детей перепутали, врачи не стали ничего комментировать и даже не назвали, какое лекарство наносили на кожу младенца. Однако через пару дней у малыша появились ожоги на теле. Его забрали в детское отделение в состоянии средней тяжести.

После случившегося родители пострадавшего ребенка обратились в полицию. В роддоме перед ними извинились и пообещали побеседовать с медиками. В выписке указано, что у новорожденного неизвестная инфекция.

По факту произошедшего организована проверка.

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