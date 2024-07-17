В российском городе брошенная «для красоты» петарда покалечила девушку

В Москве местная жительница пострадала от петарды, разорвавшейся рядом со входом в торговый центр. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло днем 15 июля рядом с торговым центром на Пресненской набережной. Пострадавшая, работающая менеджером в одном из местных магазинов, вышла с коллегой на перекур. Москвичка заметила, как две незнакомки подбросили вверх зажженную петарду, но та полетела в неожиданном направлении.

В результате девушка получила ожоги груди, а ее приятельница ушибла левую руку. В настоящий момент сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

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