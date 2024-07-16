Подмешал ей сильнодействующее вещество: высокопоставленный прокурор задержан за изнасилование подчиненной

В Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы прокуратуры. В совершении преступления заподозрили ее начальника. По данным Telegram-канала Baza, он надругался над женщиной прямо на рабочем месте.

В день, когда все случилось, высокопоставленный прокурор пригласил подчиненную к себе. Во время общения начальник стал приставать к сотруднице. Сначала та сопротивлялась, однако потом ей стало сложно это делать. Так, по мнению жертвы, насильник подмешал ей сильнодействующее вещество в напиток.

Пострадавшая работница прокуратуры написала заявление на мужчину. Тот попытался откупиться, оставив в машине подчиненной миллион рублей. Но замять произошедшее не удалось. Вскоре прокурора задержали. В отношении его возбудили дело по статье об изнасиловании.

Ранее в Ленобласти мать обвинила дедушку в истязании и изнасиловании 10-летней внучки. Пожилой мужчина издевался над ребенком в ванной комнате.