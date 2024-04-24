В российском городе 13-летний мальчик умер на тренировке

В городе Татарск Новосибирской области 13-летний школьник умер на тренировке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

ЧП произошло во время занятий по волейболу. Подросток почувствовал недомогание, ему вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь – он скончался в больнице.

В настоящий момент выясняется причина смерти школьника. Другие детали инцидента пока также неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Москве шестиклассник обнаружил мертвой восьмилетнюю сестру с пятнами на лице. Уточняется, что в день трагедии девочка была в школе, хорошо себя чувствовала.

Также мы писали, что в подмосковной Балашихе стоматолог спасла ребенка, подавившегося конфетой в поликлинике. Медик оказала ребенку первую помощь, применив прием Геймлиха: врач обхватила мальчика сзади и, сцепив руки, стала надавливать в область диафрагмы. В результате ребенок нормально задышал.