На лице были пятна: восьмилетняя школьница таинственно умерла в Москве

В Москве подросток вернулся из школы и обнаружил на балконе квартиры мертвой восьмилетнюю сестру. У девочки на лице были странные пятна.

Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Трагедия произошла 19 апреля. Шестиклассник пришел домой после уроков и окликнул сестру, но та не отозвалась. Обойдя все комнаты, подросток нашел на балконе сестру без признаков жизни.

«На лице девочки были какие-то пятна», - рассказал изданию источник.

Мальчик звонил матери, но та не отвечала. Тогда он набрал 112. Прибывшие медики провели реанимационные действия, но спасти ребенка не получилось. Врачи указали на естественные причины смерти.

Об умершей известно, что в день трагедии она была в школе, хорошо себя чувствовала. Девочка дружила с одноклассниками и всегда опрятно одевалась.

По словам источника, после рождения у ребенка нашли «окно» в сердце. Однако ЭКГ, сделанное в 2019 году, показало, что хронических болезней у девочки нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница попала в реанимацию из квартиры с антисанитарией.