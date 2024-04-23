В Подмосковье врач спасла жизнь ребенку, который подавился конфетой

В подмосковной Балашихе стоматолог спасла жизнь трехлетнему мальчику, который подавился конфетой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

ЧП произошло в балашихинской поликлинике, на прием к стоматологу пришла 14-летняя девочка, которую сопровождали бабушка с трехлетним братом. Пока подросток находилась на приеме, мальчик ждал ее в коридоре, в какой-то момент он подавился конфетой и стал задыхаться.

Стоматолог не растерялась и тут же оказала ребенку первую помощь, применив прием Геймлиха. Медик обхватила мальчика сзади и, сцепив руки, стала надавливать в область диафрагмы. В результате ребенок проглотил конфету и нормально задышал, а его состояние моментально стабилизировалось.

Уточняется, что помощь бригады хирургов, прибывших с реанимационным оборудованием, не потребовалась.

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