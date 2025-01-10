В российском аэропорту изъяли 56 кг популярного дубайского шоколада

В Тюмени задержали мужчин при попытке ввезти в РФ 56 кг дубайского шоколада. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у одного из задержанных обнаружили 72 плитки нашумевшего шоколада, у второго — 184. Общая стоимость сладостей составляет 940 тысяч рублей.

Мужчины признались, что купили в Дубае шоколад для перепродажи, но о декларации якобы не знали.

В итоге россиянам назначили административное наказание и конфисковали зарубежную сладость.

Ранее россиянка получила отек Квинке после того, как съела дубайский шоколад. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Андрей Малахов вспомнил десерты из детства и выступил против дубайского шоколада.