Опубликовано 10 января 2025, 13:251 мин.
В российском аэропорту изъяли 56 кг популярного дубайского шоколада
В Тюмени задержали мужчин при попытке ввезти в РФ 56 кг дубайского шоколада.
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В Тюмени задержали мужчин при попытке ввезти в РФ 56 кг дубайского шоколада. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, у одного из задержанных обнаружили 72 плитки нашумевшего шоколада, у второго — 184. Общая стоимость сладостей составляет 940 тысяч рублей.
Мужчины признались, что купили в Дубае шоколад для перепродажи, но о декларации якобы не знали.
В итоге россиянам назначили административное наказание и конфисковали зарубежную сладость.
Ранее россиянка получила отек Квинке после того, как съела дубайский шоколад. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Андрей Малахов вспомнил десерты из детства и выступил против дубайского шоколада.