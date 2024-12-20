Малахов вспомнил десерты из детства и выступил против «дубайского шоколада»

Ведущий Андрей Малахов призвал закрыть тренд «дубайский шоколад». Журналист также вспомнил любимые десерты из детства.

В личном аккаунте Малахова в соцсетях появилось видео, на котором ведущий сначала пробует «дубайский шоколад», затем отбрасывает его со словами: «Господи, а разговоров-то было. Пора закрывать этот тренд».

Малахов показал в кадре песочные пирожные, помадку, халву в шоколаде на подносе и произнес: «Вот он настоящий дубайский шоколад нашего детства. Песочное тесто, ягодная начинка, сладкая помадка».

Затем ведущий разломил пополам пирожное и попробовал, наслаждаясь вкусом.

Ранее сообщалось, что россиянка получила отек Квинке, съев дубайский шоколад. Сначала она почувствовала зуд во рту, затем начались приступы удушья. Не исключалось, что такую реакцию вызвала фисташковая паста в составе сладости.