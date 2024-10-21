Россиянка получила отек Квинке после того, как съела дубайский шоколад. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жительница России обратилась к медикам после того, как попробовала популярный в последнее время дубайский шоколад. По словам девушки, она сначала почувствовала лишь неприятный зуд во рту, однако не придала этому никакого значения.

Уже спустя час после съеденной шоколадки, у нее начались приступы удушья, зуд по всему телу и кашель. На лице появились отеки, в какой-то момент она потеряла сознание. Врачи, которые приехали на помощь, вкололи антигистаминные препараты и рассказали, что у девушку отек Квинке.

Вероятнее всего, возбудителем болезни стала фисташковая паста, которая содержится в сладости.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье 64-летняя женщина пыталась убить таракана в ухе при помощи духов.