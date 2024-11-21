В российской школе ученик угрожал ножом детям и взрослым

В Чувашии сотрудники полиции организовали проверку в связи с ЧП в одной из школ города Чебоксары. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно, все случилось 21 ноября между девятью и десятью часами утра. Шестиклассник забрал из школьной столовой нож для хлеба и отправился с ним по коридорам. Несовершеннолетний демонстрировал всем нож и угрожал окружающим. В то же время, как уточнили в ведомстве, он не предпринимал никаких действий.

Мальчика с ножом увидел охранник образовательного учреждения, он же обезвредил его. На место прибыли правоохранители.

Отмечается, что шестиклассник, укравший нож, состоит на внутришкольном учете. В настоящий момент сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося.

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