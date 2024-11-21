Четырехлетняя россиянка получила ожоги третьей степени во время купания

Купание привело к появлению у четырехлетней петербурженки ожогов третьей степени. Малышка пострадала из-за слишком горячей воды.

Девочка купалась вечером 20 ноября в доме, расположенном на Тихорецком проспекте. На ребенка полилась слишком горячая вода. В итоге юную петербурженку госпитализировали с термическим ожогом 20% третьей степени лица, левого плеча, кисти, спины, ягодиц и бедра, пишет 78.ru.

Малышка на данный момент находится в тяжелом состоянии.

Известно, что девочка живет вместе с бабушкой, мамой, дедушкой и тетей. Полиция допросит ее родных о случившемся, чтобы разобраться в причинах инцидента.

До этого петербурженке залили клеем глаза во время наращивания ресниц в салоне красоты. У нее зафиксировали ожоги первой и второй степени.

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