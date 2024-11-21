Российский старшеклассник сжег себя заживо после уроков

В Астраханской области старшеклассник сжег себя заживо после уроков. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По данным источника, ЧП произошло в городе Камызяк несколько дней назад. В больницу школьника доставили в сознании, он успел извиниться перед родителями за содеянное. Однако после этого его состояние резко ухудшилось и медикам не удалось спасти ему жизнь. В областном министерстве образования рассказали, что для выяснения причин случившегося создана комиссия.

Сотрудники полиции проверяют версию самоубийства несовершеннолетнего из-за возможной травли в школе, о которой сообщили некоторые ученики. При этом сам школьник на травлю не жаловался, его психологическое состояние тревогу у учителей не вызывало, семья была благополучной, юноша хорошо учился, шел на золотую медаль и принимал участие в общественной жизни школы.

Уточняется, что школьник страдал хроническим заболеванием и из-за него мог долгое время не посещать занятия. Следствие также проверит и эту версию.

Ранее мы писали, что в Подмосковье таракан заполз в ухо женщине после травли.