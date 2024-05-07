В российской школе шестиклассники организовали бойцовский клуб на переменах

В Ленинградской области ученики шестого класса одной из школ организовали бойцовский клуб. Драки происходили на переменах между уроками. Об этом сообщает 78.ru.

Как стало известно источнику, поединки начали устраивать в учебном учреждении в Сосновом Бору. В Сети появилось видео, снятое во время одного из сражений подростков. В ролике двое мальчиков избивали друг друга, используя руки и ноги. При этом они были окружены сверстниками, которые восторженно реагировали на их действия.

Есть данные, что подобные драки происходят в школе регулярно. Пока никаких комментариев от представителей учреждения не поступало.

Ранее в Тверской области восьмиклассница забеременела от 22-летнего бойфренда. Задержанный молодой человек утверждает, что они состояли в отношениях, и решились перейти на новый этап по обоюдному согласию.

Также в Башкирии сверстницы избили 14-летнюю школьницу. Обидчицы поставили подростка «на счетчик».