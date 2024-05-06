В Башкирии школьницы избили 14-летнюю девочку и «поставили ее на счетчик»

В центре уфимского микрорайона Нагаево четыре школьницы избили 14-летнюю девочку. Подростки отобрали у нее телефон и «поставили на счетчик».

Четыре девочки в возрасте от 15 до 17 лет «выцепили» жертву и избили ее. Они отобрали у подростка дорогостоящий телефон и «поставили на счетчик» — 500 рублей в сутки плюс 5,5 тысяч рублей наличными. Как пояснила законный представитель потерпевшей, все произошло из-за того, что недавно 14-летняя девочка нечаянно повредила телефон своей подруги, сообщает Telegram-канал «Честно говоря».

Мама пострадавшей девочки обратилась с заявлением в полицию. У подростка обнаружили синяки, гематомы и ссадины.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее в Москве группа мужчин похитила инвалида по слуху и жестоко избивала его на протяжении нескольких часов, утверждая, что он ведет интимную переписку с их несовершеннолетней родственницей.

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