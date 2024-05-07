В Тверской области восьмиклассница забеременела от 22-летнего бойфренда

В Тверской области 15-летняя ученица восьмого класса забеременела от 22-летнего бойфренда. Сам молодой человек утверждает, что у них все произошло по любви. Однако ему все равно грозит до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, школьница из Конаково состояла с юношей в отношениях. Первое время они просто гуляли вместе, а потом влюбились. В декабре 2023 года они решили перейти на новый этап, итогом которого стал сюрприз в виде беременности.

Когда девочка узнала о своем положении, она решила рассказать обо всем родителям. Но те в чувства дочери с человеком старше нее на семь лет не поверили и обратились в полицию. Бойфренда подростка оперативно задержали. Он утверждает, что не применял давления и насилия по отношению к возлюбленной, и все произошло по взаимному согласию. Также юноша попросил не разлучать его со школьницей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее в Башкирии школьницы избили 14-летнюю девочку и поставили ее на счетчик.