В российской школе детям стало плохо после обработки классов от тараканов

В Новосибирске организовали проверку школы, в которой детям стало плохо после травли тараканов. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника, ЧП произошло в одной из школ города 5 февраля. 14 учеников пожаловались на недомогание, из них двое обратились за медицинской помощью. За несколько дней до этого в здании учебного заведения проводили дезинфекцию.

Сразу после этого прокуратура Железнодорожного района начала проведение проверки. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при организации и проведении дезинсекции.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле обнаружили труп 15-летнего сына местного бизнесмена. Рядом с телом юноши было найдено ружье отца, которое он хранил в сейфе.

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