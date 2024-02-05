Российский ребенок выпал из окна и получил множественные переломы

В Бокситогорске Ленинградской области четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома из-за невнимательности няни. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

ЧП произошло накануне утром в одном из жилых домов на улице Вишнякова. Отмечается, что ребенок находился в комнате без присмотра взрослых, в то время как няня занималась приготовлением еды на кухне. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Конструкция не выдержала и рухнула вместе с ребенком.

После падения из окна второго этажа мальчика доставили в больницу, где медики диагностировали у него ушибы лба и многочисленные переломы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего организована проверка. Уточняется, что ребенок рос в неполной семье, которая не состояла на учете в полиции.

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