В России ребенок упал в выгребную яму и не выжил

В Иркутской области двухлетний ребенок упал в выгребную яму и захлебнулся. Об этом сообщает IRCITY.RU.

29 июля ребенок гулял во дворе частного дома без присмотра родителей и упал в выгребную яму, наполненную водой. Взрослые заметили, что мальчика долгое время нет. Когда его нашли в яме, то ребенок был еще жив. Однако пострадавшего не могли вытащить из-за того, что яму перекрывал деревянный настил.

Отмечается, что в настиле было маленькое отверстие, в которое взрослый протиснуться не мог. Пока ломали покрытие, родители упустили время. В результате ребенок захлебнулся и умер.

Как сообщает источник, следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее ребенок погиб в яме с экскрементами в частном детском саду в Казахстане. Подробности читайте в этой новости.

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