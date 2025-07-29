Годовалый ребенок прокусил кобру, приняв ее за игрушку

В Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру, приняв ее за игрушку. Об этом сообщает зарубежное издание Hindustan Times.

Семья мальчика рассказала, что инцидент произошел во время игры дома. Ядовитая змея внезапно появилась и схватила ребенка. Бабушка заметила, что внуку угрожает опасность, и поспешила к нему на помощь. Однако спустя мгновение женщина увидела мертвую кобру на полу, которую загрыз малыш.

При этом мальчик и сам получил укус и вскоре потерял сознание. Его госпитализировали в местную больницу. Врачи отметили, что яд змеи оказал слабое воздействие, и своевременное лечение предотвратило тяжелые последствия.

Эксперты предполагают, что появление змеи рядом с домом связано с сильными дождями в Индии. Кобра вынуждена была искать убежище среди людей.

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