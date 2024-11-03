В России обнаружили партию крабовых палочек, изготовленных из аквариумных рыбок

В Псковской области специалисты Россельхознадзора выявили партию крабовых палочек, для изготовления которых использовали аквариумных рыбок.

Как пишет Псковское агентство информации, предприятие, специализирующееся на морских деликатесах, изготовило 73 тонны крабовых палочек из 48,5 тысячи тонн аквариумных рыбок. При этом не сообщается, где производитель взял столько сырья, не предназначенного для употребления в пищу.

Отмечается также, что компания оформила на крабовые палочки из аквариумных рыбок поддельные ветеринарные документы.

В ходе проверки также выяснилось, что по заявленному компанией адресу никакой деятельности не осуществляется - площадка оказалась фантомной.

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