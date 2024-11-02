Скоба врезалась в десну: россиянка купила хлеб с опасным предметом внутри

В Москве женщина приобрела в магазине «ВкусВилл» черный хлеб, внутри которого оказалась скоба от степлера, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Москвичка рассказала изданию, что почувствовала скобу от степлера у себя во рту, когда откусила хлеб. Она врезалась женщине в десну. Россиянка теперь гадает, сколько подобных скоб она могла незаметно проглотить.

«Хорошо, что ребенок не ест черный хлеб», — сказала москвичка.

В поддержке «ВкусВилла» женщине пояснили, что хлеб производят в пекарне магазина. Ей вернули стоимость продукта в 75 рублей на карту лояльности в виде бонусов. Покупательницу попросили привезти упаковку со скобой внутри в магазин, чтобы провести служебное расследование.

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