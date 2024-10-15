Диарея и вздутие: десятки россиян отравились зефиром на мальтите

Десятки россиян заметили у себя симптомы отравления после того, как съели зефир на мальтите, приобретенный в торговых сетях «Перекресток» и «Пятерочка», сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет издание, пострадавшие съели зефир «Жизель», а после у них начались симптомы отравления: вздутие, боли в животе и диарея. В составе сладости — мальтитный сироп и мальтит. Их делают на заводе в Подмосковье, где производят зефир «Классический», которым ранее отравились сотни россиян, пишет Mash.

По версии россиян, причиной отравления мог стать мальтит — спирт из крахмала, который используется в качестве подсластителя. Он может вызвать слабительное действие.

Позднее Роспотребнадзор провел проверку на заводе, где производят зефир «Классический». Производитель считает себя виновным в случившемся, однако он утверждает, что потребители едят слишком много продукции для диабетиков. Отсюда возникают и «побочные эффекты».

Ранее в Саратовской области четверо детей попали в больницу с отравлением. По предварительной версии, причиной мог стать препарат от кашля.