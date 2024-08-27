Спасали пять дней: 11-летняя школьница умерла из-за съеденной шаурмы в Татарстане

В Татарстане, в городе Тетюши, 11-летняя школьница умерла после того, как съела шаурму. Еду она купила в ларьке на улице Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По информации источника, девочка пообедала фастфудом, а через два дня начала жаловаться на недомогание. Близким она рассказала, что ее сильно тошнит. Из-за плохого самочувствия ребенка доставили в больницу.

После обследования врачи диагностировали у юной пациентки токсикоз и шок. В течение пяти дней медики боролись за ее жизнь, однако попытки помочь девочке не увенчались успехом. Она умерла 27 августа ночью.

Из-за внезапной кончины ребенка Роспотребнадзор организовал проверку ларька, в котором была куплена шаурма. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее в Подмосковье в больницу доставили шесть человек с отравлением хлором. Среди них четыре ребенка. Все они отдыхали в одном отеле.