В Мурино младенца нашли в квартире рядом с мертвой матерью. Об этом сообщает Фонтанка.

27 августа глава семьи вернулся из длительной командировки и не смог попасть в квартиру, где оставались его жена и малолетний ребенок. Мужчина вызвал спасателей, которые вскрыли дверь. Хозяйку жилья нашли мертвой на кровати, в комнате на полу рядом с ней сидел младенец.

Причины смерти девушки неизвестны, их выяснят судмедэксперты. Как рассказал глава семьи, он почувствовал неладное еще 23 августа, когда по видеосвязи разговаривал с женой — уже тогда она выглядела нездоровой.

Спустя несколько часов после созвона, в дверь к девушке стучалась ее соседка, однако ей никто не открыл. На звонки она также не отвечала.

Предварительно, следов насильственной смерти обнаружено не было.

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