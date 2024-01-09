Трое россиян жестоко избили подростка и его дядю за замечание

В городе Октябрьский в Башкирии трое мужчин до полусмерти избили 18-летнего парня и его дядю из-за неправильных слов одного из них. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, сначала трое мужчин избили 18-летнего жителя Башкирии, приехавшего в гости к дяде вместе с родственниками. Неизвестные ударили его в лицо, после чего молодой человек упал – его продолжили бить ногами. После ЧП у россиянина зафиксировали перелом носа и сотрясение.

На крики юноши выбежал его дядя, которому в ходе разбирательств сломали четыре ребра, осколками ему также проткнуло легкие. Из-за полученных травм мужчина упал в обморок на лестничной клетке.

Сотрудникам полиции удалось задержать одного из агрессоров, возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали произошедшего.

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