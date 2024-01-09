Пьяный подросток поджег бездомного после ссоры

На Сахалине пьяный 16-летний подросток заживо сжег бездомного после ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по Сахалинской области.

7 января 2024 года нетрезвый юноша устроил ссору с 46-летним бездомным. Находясь в общежитии, подросток достал зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и бросил ее в мужчину. Потерпевший скончался на месте от множественных ожогов и обугливания всей поверхности тела.

16-летний юноша задержан. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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