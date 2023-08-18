В резиденции Патриарха Кирилла случилась внезапная смерть

В резиденции Патриарха Кирилла, расположенной в центре Москвы, произошла неожиданная смерть. Как сообщило издание mk.ru, врачи ничего не смогли сделать.

По информации источника, на Чистый переулок была вызвана бригада скорой помощи после того, как одному из сотрудников стало плохо. 72-летний рабочий по уходу за растениями внезапно почувствовал ухудшение самочувствия и потерял сознание. Медики пытались его реанимировать, однако пенсионер все-таки скончался.

Отметим, что все произошло в резиденции, в которой проводятся различные официальные церковные мероприятия, в том числе наречение в эпископы.

Ранее в одном из московских парков скончался заслуженный тренер России, комментатор дартс-трансляций, обладатель Кубка СССР по спортивной игре Григорий Русанов. Ему стало плохо во время прогулки. На момент смерти ему было 65 лет.

Также на днях не стало артиста цирка Андрея Николаева. Он ушел из жизни на 86-м году жизни.