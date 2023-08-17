Тренер и комментатор Григорий Русанов умер на прогулке в московском парке

В московском парке «Дубки» умер заслуженный тренер России, комментатор дартс-трансляций, обладатель Кубка СССР по спортивной игре Григорий Русанов. Ему стало плохо во время прогулки.

О смерти сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

16 августа Русанов прогуливался по парку в Тимирязевском районе столицы. 65-летний тренер почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, но медики не смогли помочь.

Причина смерти известна – по словам источника, речь идет о сердечно-сосудистой недостаточности.

Полиция начала проверку по факту смерти Русанова. Известно, что в последнее время он жил с дочерью. Их квартира находится в нескольких километрах от парка.

На днях мы писали о смерти 85-летнего артиста цирка Андрея Николаева. До этого он попал в больницу: говорилось, что у него острая стадия механической желтухи.