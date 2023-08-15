«Прощай, Андрюша»: умер 85-летний артист цирка Андрей Николаев

Народный артист России Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни. Напомним, что несколько дней назад он попал в столичную больницу. О кончине звезды пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу «Росгосцирка».

Мужчина был экстренно госпитализирован в московскую клинику. У Николаева обнаружили острую стадию механической желтухи. По информации Telegram-канала Mash, у циркового артиста врачи нашли и коронавирус.

Писали, что медики уговаривали артиста сделать операцию, но он отказывался. Последствия желтухи могут быть опасны, вплоть до отказа печени.

15 августа стало известно о смерти звезды цирка.

«Клоун Андрюша с его искрометным юмором, заразительным смехом, нескончаемой энергией и удивительной тонкой философией навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей, которым он негласно завещал: в искусстве не должно быть искусственности – идти всегда нужно только от себя. И мы пойдем, но уже без тебя. Прощай, Андрюша!» – говорится в публикации пресс-службы «Росгосцирка».

Пока неизвестно, где и когда будет похоронен Николаев.

Напомним, что Андрей Николаев был самым первым наставником Аллы Пугачевой. У него Примадонна училась в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства.

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