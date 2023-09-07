В Пятигорске 33-летнего тренера обвинили в растлении семилетнего ребенка

В Пятигорске 33-летнего тренера обвинили в изнасиловании семилетней девочки. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло 29 августа в спортивном центре Пятигорска. Школьница рассказала о случившемся матери, после чего женщина пришла в полицию и написала заявление.

Подозреваемого в растлении первоклассницы уже задержали. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Мужчины надругались над двумя школьницами: одной из девочек было семь лет, а другой – 15.

Ранее мы писали, что на финалистку проекта «Пацанки» Бэллу Кузнецову подали заявление в полицию после того, как девушка не выполнила обязательства перед рекламодателем. Свой поступок она объяснила празднованием дня рождения.