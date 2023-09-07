На финалистку «Пацанок» Бэллу Кузнецову написали заявление в полицию. Об этом сообщает издание Super.

По информации источника, у Кузнецовой произошел конфликт с предпринимательницей. В своей соцсети участница шоу должна была сделать рекламу духов. Бизнесвумен заплатила Бэлле за услугу и стоимость товара, который она должна была заказать для съемок.

Как выяснилось, финалистка «Пацанок» не выполнила обязательства перед предпринимательницей. Менеджер Кузнецовой заявил, что публикация рекламы отменилась из-за дня рождения Бэллы. Несмотря на то, что бизнесвумен потребовала вернуть ей деньги, она не может получить обещанную сумму почти месяц. Это привело к тому, что девушка обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

«Никаких уведомлений из полиции тоже не получала. Не понимаю, о каких духах вообще идет речь», — прокомментировала ситуацию Кузнецова.

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