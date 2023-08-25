Мужчины надругались над двумя школьницами в один день

В Санкт-Петербурге за один день было подано два заявления о нападении педофилов. Мужчины надругались над двумя школьницами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, сначала к правоохранителям обратилась мать семилетней девочки. Она рассказала, что 23 августа ее дочь оказалась рядом с преступником, который ее растлил. Полицейские задержали подозреваемого на Пулковском шоссе. В отношении него возбуждено уголовное дело.

После к стражам правопорядка обратились еще раз. В заявлении было указано, что насильник напал на 15-летнюю школьницу и надругался над ней. Все произошло на Большой Подъяческой улице. Подозреваемого ищут, а по факту случившегося началась проверка.

Ранее мы писали о том, как в Воронеже задержали девятиклассника, которого подозревают в развращении 5-летней девочки. До инцидента школьник знал девочку, ведь она с семьей жила по соседству. Все произошло в начале августа 2023 года, когда юноша заговорил с ребенком, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Похожая история произошла под Челябинском. Там задержали 33-летнего педагога по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера на кладбище. В школе подозреваемый в изнасиловании третьеклассницы преподает русский язык, литературу, информатику и английский. Он обучает детей на протяжении двух лет.