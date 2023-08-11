В Пушкино двухлетний ребенок получил удар током от магнитофона. Об этом сообщает издание mk.ru.

Пока мама малыша была занята уборкой, он отполз в коридор и взялся руками за блок питания магнитофона, находившегося под напряжением. Потрогав сетевую вилку, ребенок получил удар током. Услышав плач наследника, женщина незамедлительно вызвала скорую помощь.

В больнице ребенку диагностировали ожог левой руки. Медицинские сотрудники взяли анализы у потерпевшего и вместе с родительницей оставили его реанимации для наблюдения. На данный момент все показатели ребенка находятся в норме.

Ранее мы писали о том, что двухлетний мальчик умер от ожогов после возгорания дивана в Челябинской области. Подробности смотрите в этой статье.

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