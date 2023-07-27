Пришлось вызывать скорую: школьница села на стул и получила ожог ягодиц

В Подмосковье 15-летняя школьница получила химический ожог ягодиц, сидя на стуле. Все произошло в Мытищах. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным источника, девушка подрабатывала в частной типографии. В один из рабочих дней у нее было задание снимать пленку с пластиковых изделий, на которые планировалось нанести рисунок.

Школьница выполняла работу, сидя на стуле. В один момент она почувствовала, что ее бедра стали чесаться, потом началось жжение, но работница не придала этому внимание. Когда боль усилилась, а на теле появились отеки, то была вызвана скорая помощь.

Медики приехали на вызов и сделали укол, аллергическая реакция спала, боли ушли. Пациентку доставили в детскую больницу с диагнозом «химический ожог бедер и голени». Позже оказалось, что на стул кто-то пролил токсичный растворитель для красок.

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