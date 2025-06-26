В Приморье соседи подорвали гранатой дверь мужчины, который громко слушал музыку

В Приморье соседи заминировали дверь одного из жильцов, который громко слушал музыку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчины устали бороться с любителем музыки, который злоупотреблял алкоголем и включал песни на весь дом. Они решили проучить его и установили у его двери «растяжку» со страйкбольной гранатой.

В Сети появились кадры, на которых двое мужчин увлеченно заняты своим делом возле двери соседа. В какой-то момент они отбегают, дверь открывается и раздается взрыв.

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