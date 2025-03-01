Выходила из подъезда: мужчина из ревности подорвал бывшую жену

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Саратовской области, который подозревается в покушении на убийство бывшей супруги. Мужчина из ревности устроил взрыв в городе Балаково, передает СУ СК по региону.

По данным следователей, 23 февраля местный житель из ревности заложил у двери подъезда дома, где живет бывшая жена, взрывное устройство. Бомба сдетанировала, когда экс-супруга вышла из подъезда.

По счастливому стечению обстоятельств, женщине удалось выжить. В результате взрыва она получила множественные телесные повреждения. Медики отвезли пострадавшую в больницу.

За три дня до покушения подозреваемый заложил взрывное устройств в другом доме. Таким образом, он хотел ввести правоохранителей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что пострадавшего при взрыве в ЖК «Алые Паруса» консьержа выписали из больницы. Он пострадал во время покушения на главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.