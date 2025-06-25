Врачи разрешили отцу увидеть ребенка, пострадавшего в аэропорту Шереметьево

Отцу двухлетнего мальчика, которого неизвестный мужчина жестоко бросил об пол в аэропорту Шереметьево, разрешили увидеть ребенка. Об этом рассказал сам родитель пострадавшего Мохаммад RT.

Известно, что ребенок остается в реанимации, ему пока не проводили хирургическое вмешательство. Напомним, что мальчик был госпитализирован с открытыми переломами, субдуральной гематомой, но его мозг оказался не поврежден.

Мать ребенка, которая в момент нападения отошла за коляской, тяжело переживает случившееся.

«Сейчас она уже лучше, держится. Она ведь еще и беременна», — пояснил супруг.

Напомним, что все произошло 23 июня в Шереметьево. 31-летний гражданин Белоруссии, находившийся под воздействием наркотиков, схватил двухлетнего мальчика и с силой швырнул его на пол.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее мы писали о том, что напавший на ребенка в Шереметьеве лечился в психоневрологическом диспансере.