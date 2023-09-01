В Приморье медведь утащил в лес 64-летнего сторожа и растерзал его

В Приморском крае медведь напал на 64-летнего мужчину и убил его. Сначала сторожа считали пропавшим, однако позже обнаружилось его растерзанное тело. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как стало известно, погибший работал на лесозаготовительном участке под Дальнегорском. Когда появилась информация, что он исчез, сообщения об этом были распространены в социальных сетях. Одной из версий было, что его утащил дикий зверь. Так и оказалось.

Спустя день труп мужчины был найден в лесу. Характерные травмы доказали, что его убил хищник. По информации издания, медведя уже отловили и ликвидировали. Так что никакой опасности больше нет.

Ранее в Подмосковье пожилой грибник едва не погиб после похода в лес. Во время охоты за грибами его атаковала гадюка. После укуса у него сильно распухла рука, а сосуды переполнились кровью. Отмечалось, что, если бы не своевременная помощь медиков, россиянин как минимум мог лишиться конечности из-за распространения гангрены.

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