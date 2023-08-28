Сильно распухла кисть, сосуды были переполнены кровью: пенсионер едва не лишился руки из-за гадюки

Пожилой мужчина едва не погиб после укуса гадюки в Московской области. Пенсионер остался жив только благодаря стараниям медиков Химкинской больницы, которые ввели ему сыворотку против яда, передает Газета.Ru со ссылкой на региональный минздрав.

В медицинское учреждение 64-летний мужчина попал в крайне тяжелом состоянии. При осмотре у него зафиксировали сильное опухание кисти, а также крайнее расширение сосудов — они были буквально переполнены кровью. Если бы в ситуацию не вмешались врачи, то пенсионер мог лишиться конечности. Пациент потерял бы руку из-за гангрены.

Однако необходимая помощь была оказана жителю Подмосковья вовремя. В экстренном порядке ему ввели сыворотку против яда. Место укуса хорошо обработали. После проведения всех манипуляций мужчину отпустили долечиваться домой.

Пожилой грибник повстречал опасную змею в лесу. При укусе, как в случае с пенсионером, врачи рекомендуют не заниматься самолечением и сразу же обращаться за помощью в больницу.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал порталу «Страсти», как помочь себе после укуса змеи до приезда скорой помощи.