Врач Лебедев рассказал, как можно себе помочь при укусе змеи до приезда медиков

Как отметил эксперт, гадюки никогда не нападают на человека первыми, предпочитая уползти в сторону. Но если на змею случайно наступить, коснуться рукой или палкой, делать резкие движения, пытаться прогнать или сделать красивое фото «со змеей», то гадюка расценивает это как агрессию и может укусить.

Первое и самое главное, что стоит сделать после укуса – это попытаться сохранить спокойствие. «Яд гадюки потенциально опасен, но для здорового человека не смертелен. Тем не менее, змеиный яд - мощный аллерген и основные осложнения (и летальные исходы) чаще всего связаны с возникшей тяжёлой аллергической реакцией (вплоть до анафилактического шока)», - рассказал Михаил Лебедев.

В первые же минуты после укуса развивается местная реакция: укушенная часть тела краснеет и становится горячей на ощупь, развивается сильный отек, возникает резкая, усиливающаяся во времени боль в месте укуса, четко видны две ранки от передних «ядовитых» зубов гадюки.

Минут через 15-20 может развиться общая реакция вследствие наступающей интоксикации: головокружение и головная боль, общая слабость, повышенное потоотделение, тошнота (иногда рвота), тахикардия, одышка, снижение АД. Но в большинстве случаев состояние стабилизируется в течение 2-3 часов. Особенностью яда гадюки является двухфазное действие на систему кровообращения: сначала отмечается небольшое повышение свертываемости крови, а затем - ее снижение. При этом повышенная кровоточивость может сохраняться до 2-х недель после укуса.

Итак, что можно сделать до прибытия медиков?

1. Пострадавшего нужно убедить в том, что его жизни ничего не угрожает.

2. Чтобы снизить системное проникновение яда в ткани необходимо исключить любую физическую активность - пострадавшего следует уложить на землю и придать неподвижность укушенной конечности.

3. Дать укушенному (даже если он не аллергик) любой антигистаминный препарат для снижения риска развития аллергической реакции.

4. Обработать место укуса антисептиком (спиртовые растворы, хлоргексидин). Йод и зелёнку лучше не использовать. Можно наложить бактерицидный пластырь.

5. Наложить давящую повязку (но не жгут!), умеренно сдавливающую пораженную часть тела (между кожей и бинтом должен без усилий проникать указательный палец).

6. Для снижения интоксикации и ускорения выведения токсинов необходимо организовать обильное питье.

7. Спорный вопрос - отсасывание яда. Следует признать, что этот способ, примененный в первые секунды после укуса змеи достаточно эффективен и позволяет удалить до 50% яда. Но использовать его следует только при отсутствии других возможностей помочь пострадавшему и в ближайшие часы медицинская помощь недоступна.

Существует также ряд действий, которые нельзя делать ни в коем случае. Так, не следует принимать спиртные напитки, прижигать место укуса, разрезать рану и вводить в нее марганцовку или другие вещества, а также накладывать жгут на укушенную конечность.