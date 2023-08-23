Врач Лебедев рассказал, как можно себе помочь при укусе змеи до приезда медиков
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На днях стало известно о нападении змеи на годовалого ребенка в Подмосковье. У малышки развился отек Квинке, после чего ее перевели в токсикологическое отделение больницы. Сейчас она по-прежнему остается под наблюдением врачей, и ее состояние оценивается как удовлетворительное. Портал «Страсти» пообщался с руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, врачом-экспертом, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым и узнал, как помочь себе после встречи со змей до приезда скорой.
Отметим, что всего на территории России обитает около 40 видов змей, из которых опасными можно назвать примерно одиннадцать. Самой ядовитой из них является гюрза, которая живет в горных и предгорных районах Дагестана. А вот в Московской области можно встретить лишь обыкновенных гадюк и ужей. Но реальную опасность представляет только первый вид.
Вероятность встречи с гадюками в целом небольшая - если в такой очаг не попасть, можно не встретить ни одной змеи. Наиболее активны гадюки в теплое время года. Они по своей природе неагрессивны и встреч с человеком избегают.
Михаил Лебедев
Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, врач-эксперт, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как отметил эксперт, гадюки никогда не нападают на человека первыми, предпочитая уползти в сторону. Но если на змею случайно наступить, коснуться рукой или палкой, делать резкие движения, пытаться прогнать или сделать красивое фото «со змеей», то гадюка расценивает это как агрессию и может укусить.
Первое и самое главное, что стоит сделать после укуса – это попытаться сохранить спокойствие. «Яд гадюки потенциально опасен, но для здорового человека не смертелен. Тем не менее, змеиный яд - мощный аллерген и основные осложнения (и летальные исходы) чаще всего связаны с возникшей тяжёлой аллергической реакцией (вплоть до анафилактического шока)», - рассказал Михаил Лебедев.
В первые же минуты после укуса развивается местная реакция: укушенная часть тела краснеет и становится горячей на ощупь, развивается сильный отек, возникает резкая, усиливающаяся во времени боль в месте укуса, четко видны две ранки от передних «ядовитых» зубов гадюки.
Минут через 15-20 может развиться общая реакция вследствие наступающей интоксикации: головокружение и головная боль, общая слабость, повышенное потоотделение, тошнота (иногда рвота), тахикардия, одышка, снижение АД. Но в большинстве случаев состояние стабилизируется в течение 2-3 часов. Особенностью яда гадюки является двухфазное действие на систему кровообращения: сначала отмечается небольшое повышение свертываемости крови, а затем - ее снижение. При этом повышенная кровоточивость может сохраняться до 2-х недель после укуса.
Итак, что можно сделать до прибытия медиков?
1. Пострадавшего нужно убедить в том, что его жизни ничего не угрожает.
2. Чтобы снизить системное проникновение яда в ткани необходимо исключить любую физическую активность - пострадавшего следует уложить на землю и придать неподвижность укушенной конечности.
3. Дать укушенному (даже если он не аллергик) любой антигистаминный препарат для снижения риска развития аллергической реакции.
4. Обработать место укуса антисептиком (спиртовые растворы, хлоргексидин). Йод и зелёнку лучше не использовать. Можно наложить бактерицидный пластырь.
5. Наложить давящую повязку (но не жгут!), умеренно сдавливающую пораженную часть тела (между кожей и бинтом должен без усилий проникать указательный палец).
6. Для снижения интоксикации и ускорения выведения токсинов необходимо организовать обильное питье.
7. Спорный вопрос - отсасывание яда. Следует признать, что этот способ, примененный в первые секунды после укуса змеи достаточно эффективен и позволяет удалить до 50% яда. Но использовать его следует только при отсутствии других возможностей помочь пострадавшему и в ближайшие часы медицинская помощь недоступна.
Существует также ряд действий, которые нельзя делать ни в коем случае. Так, не следует принимать спиртные напитки, прижигать место укуса, разрезать рану и вводить в нее марганцовку или другие вещества, а также накладывать жгут на укушенную конечность.