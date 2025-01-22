В Приморье лошадь проломила череп своей хозяйке

В Уссурийске лошадь проломила череп своей хозяйке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, россиянка шла с животным по обочине дороги. Лошадь испугалась автомобиля и лягнула.

Помимо перелома костей черепа у владелицы кобылы врачи зафиксировали «размозжение головного мозга и его ушиб». Жительнице Уссурийска была экстренно проведена трепанация. После процедуры 10 дней пострадавшая находилась в искусственной коме на ИВЛ.

В настоящий момент женщина продолжает лечение в травматологии.

Ранее мы писали, что в Саратовской области 13-летний школьник получил черепно-мозговую травму после удара головой по мячу.

Также сообщалось, что в Подмосковье 13-летней школьнице выстрелили в губу из пистолета.