В Подмосковье 13-летней школьнице выстрелили в губу из пистолета

Неизвестные подростки выстрелили из пневматического пистолета в 13-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером 20 января в подмосковном поселке Свердловский.

Школьница встретила компанию подростков возле торгового центра, когда шла на тренировку. Одна из девочек начала ее оскорблять, но семиклассница пошла на занятие. Однако ребята пошли за ней и уселись на пуфиках рядом со входом на секцию.

Перед тренировкой школьница решила прогуляться с подругой и снова встретила незнакомую девочку, продолжавшую выкрикивать оскорбления в ее адрес.

После незнакомка попросила подростка спуститься к ней. Та отказалась и продолжила говорить со своими друзьями.

«Примерно через 2−3 минуты девочка вернулась, и (…), целясь в ее сторону, произвела три выстрела из пневматического пистолета. Два выстрела прошли мимо, а третий попал ей в лицо», — рассказал источник РЕН ТВ.

У пострадавшей оказалась повреждена губа. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее ученик одной из школ в Рязани выстрелил в голову другому из пистолета. Подробнее читайте здесь.