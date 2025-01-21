Российский школьник получил черепно-мозговую травму после удара головой по мячу

Школьник из села Александров Гай Саратовской области получил черепно-мозговую травму после удара головой по мячу. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, вечером 17 января в одну из больниц Саратовской области обратился 13-летний мальчик с травмой головы. Подросток рассказал врачам, что получил ее во время игры в футбол в ДЮСШ.

У несовершеннолетнего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После осмотра и оказания помощи юношу отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Подмосковье неизвестные подростки выстрелили из пневматического пистолета в 13-летнюю девочку. У пострадавшей оказалась повреждена губа. По факту произошедшего проводится проверка.

Также сообщалось, что в Подмосковье полуторагодовалый мальчик проглотил 130 магнитов и батарейку.