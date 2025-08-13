В Прикамье тело новорожденного ребенка девятиклассницы нашли под окнами дома

В Пермском крае под окнами многоквартирного дома нашли тело новорожденного ребенка. Со слов местных, мамой малыша является выпускница девятого класса. Подробности сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мертвого младенца обнаружила соседка предполагаемой матери в Березниках. Женщина возвращалась домой, когда увидела на земле новорожденного. Она обратилась в полицию, и на данный момент ведется работа на месте. Также начал проверку Следственный комитет.

Жильцы многоэтажки рассказали, что младенца родила несовершеннолетняя школьница. Предварительно, она проживает в квартире на пятом этаже вместе с сестрой и мамой.

Другие детали произошедшего выясняются.

