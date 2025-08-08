Погибшая от насильственных действий со стороны отца девочка просила учителей не отпускать ее домой
© Freepik
Погибшая от жестоких пыток отца и его сожительницы 10-летняя девочка из Аризоны, США, умоляла учителей не отпускать ее домой. Об этом пишет Mirror.
Ранее сообщалось, что школьницу по имени Ребекка нашли без сознания на дороге и отправили в больницу, где она скончалась спустя три дня. Осматривавшие ребенка врачи зафиксировали на ее теле многочисленные гематомы.
Кроме этого, на ногах у девочки отсутствовали ногти. В связи с этим местные прокуроры заявили, что она «умерла с признаками физического насилия, сексуального насилия и пыток».
После смерти школьницы в обществе разразился скандал. Дядя погибшей обвинил социальные службы в том, что те не смогли обеспечить ей достаточную защиту и безопасность. По словам сотрудников школы, в которой училась Ребекка, она неоднократно просила педагогов не возвращать ее домой.
С ноября 2023 года по январь 2024 года персонал учебного заведения более десяти раз связывался с Департаментом безопасности детей Аризоны. Однако там изданию опровергли эти данные.
В ведомстве заявили, что за последний год из школы поступило лишь пять звонков, и только один из них соответствовал критериям, необходимым для начала официального расследования.
32-летний отец девочки и его 29-летняя девушка были арестованы по подозрению в убийстве первой степени, похищении и трех эпизодах жестокого обращения с детьми.
