Работала в больнице и оставила предсмертную записку: что известно о матери, убившей детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мать жестоко расправилась с собственными детьми, после чего покончила с собой. Как стало известно Lenta.Ru, подозреваемая в убийстве работала в больнице.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал, что обвиняемая была сотрудницей одного из медицинских учреждений города. По его словам, женщину и двух детей без признаков жизни нашли после того, как в полицию обратилась россиянка. Она сообщила, что ее дочь перестала выходить на связь и у нее депрессия.

Получив сведения о матери двух детей, сотрудники правоохранительных органов приехали в квартиру, где обнаружили тела. По предварительной информации, женщина убила девятилетнего сына и трехлетнюю дочь.

Источник ИА Регнум рассказал, что в квартире была найдена предсмертная записка. В ней женщина писала: «Нас больше у тебя нет». Предположительно, на убийство россиянка пошла из-за развода с мужем. После расставания с супругом она пребывала в депрессии. При этом соседи характеризовали ее как заботливую мать и хорошего специалиста.

Ранее президента алтайской Федерации ММА зарезал на свадьбе пьяный пенсионер.