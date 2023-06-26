В Приамурье восьмилетний ребенок потрогал металлическую лестницу и умер от удара током

В Приамурье восьмилетний ребенок умер от удара током в приусадебном участке частного дома. Это произошло в селе Поярково Михайловского района.

Об этом сообщает Фонтанка.

По данным Следственного комитета Амурской области, ребенок получил электротравму, после того как прикоснулся к металлической лестнице, опирающейся на металлическую кровлю веранды.

Как сообщают РИА Новости, электричество в дом проводил умерший дедушка мальчика.

Недавно мы писали, что в Ленинградской области семилетний мальчик упал с велосипеда на металлический штырь, торчащий из земли, и погиб. Около часа после госпитализации медики пытались спасти жизнь ребенка, однако он умер в клинике.

Ранее сообщалось, что в Омске 16-летний школьник погиб от удара током во время ремонта компьютера, который не был отключен от сети.